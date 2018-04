Paramount lance la production d’un film sur Elton John

Le studio américain Paramount Pictures a donné son accord pour financer et distribuer un film tiré de la vie du chanteur britannique Elton John avec, dans le rôle principal, Taron Egerton (« Kingsman » et « Eddie The Eagle »). Le biopic sera réalisé par Dexter Fletcher, qui réalise également le biopic « Bohemian Rhapsody » sur la vie d’un autre chanteur britannique, Freddie Mercury du groupe Queen.

Le scénario a été écrit par Lee Hall, auteur du scénario de « Billy Elliot », a indiqué à l’AFP un porte-parole de Paramount, confirmant une information du site Deadline.

Le début du tournage est prévu cet été, a indiqué Paramount au sujet du long métrage produit par Marv Films et Rocket Pictures, la société de production d’Elton John, qui est associé au projet.

Le chanteur de 71 ans a annoncé fin janvier qu’il effectuerait à partir de septembre sa dernière tournée mondiale, qui doit compter environ 300 dates et devrait s’achever en 2021.

En plus de cinquante années de carrière, Elton John a vendu plus de 250 millions de disques.

source: Belga