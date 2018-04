Les Belges à l’étranger – Adnan Januzaj et la Real Sociedad se paient le scalp de l’Atletico Madrid battu 3-0

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Real Sociedad s’est imposée 3-0 face à l’Atletico Madrid jeudi soir pour le compte de la 33e journée de Liga. Adnan Januzaj a joué les 90 minutes et s’est montré décisif avec un assist. Adnan Januzaj s’est mis en évidence en première période. Aligné sur le flanc droit, le Diable Rouge adressait un centre dans les pieds de Willian José. L’attaquant brésilien ne se faisait pas prier pour tromper Oblak d’une reprise en un temps (27e).

Januzaj ne passait pas loin d’inscrire un but mais Oblak se détendait pour détourner la frappe du Belge (64e). En fin de match, Juanmi, lancé en profondeur, ajustait le gardien de l’Atletico d’un lob subtil (80e) avant d’inscrire un troisième but dans les arrêts de jeu pour offrir la victoire aux Basques (90e+3).

La Real Sociedad (43 points) végète en milieu de classement à la 11e place. Deuxième, l’Atletico (71 points), de son côté, manque l’occasion de distancer le Real Madrid (68 points), accroché mercredi par Bilbao (1-1). Barcelone (83 points) trône en tête du classement avec 12 points d’avance à 5 journées de la fin de la compétition.

Source: Belga