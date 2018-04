L’Allemagne accueillira 10.000 réfugiés supplémentaires

Tweet on Twitter

L’Allemagne s’apprête à accueillir 10.000 réfugiés supplémentaires venus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, dans le cadre d’un programme de l’Union européenne.

Le gouvernement allemand s’est accordé sur ce plan plus tôt cette semaine, a indiqué jeudi à la presse le commissaire européen aux Migrations et Affaires intérieures, Dimitris Avramopoulos.

Le programme annoncé l’été dernier vise à mettre en place une route directe et sûre vers l’Europe pour les demandeurs d’asile. D’ici l’automne 2019, au moins 50.000 personnes, principalement originaires d’Afrique du Nord, devraient trouver un nouveau foyer dans l’Union européenne. Celle-ci a dédié 500 millions d’euros à ce programme.

Dimitris Avramopoulos a par ailleurs exhorté l’Allemagne à retirer ses contrôles aux frontières, introduits lors de la crise de l’asile, qui avait vu 890.000 personnes demander l’asile dans le pays en 2015. « Nous devons revenir rapidement au fonctionnement normal du système Schengen », a déclaré le commissaire.

L’Allemagne avait précédemment annoncé ses intentions d’étendre ses contrôles à sa frontière avec l’Autriche au-delà du mois de mai.

source: Belga