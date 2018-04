La Syrie peut encore lancer des attaques chimiques « limitées », selon le Pentagone

Tweet on Twitter

La Syrie conserve des capacités militaires chimiques « résiduelles » et pourrait encore lancer des attaques « limitées » après les frappes occidentales du week-end dernier, a admis jeudi un haut responsable du Pentagone, le général Kenneth McKenzie. « Ils conservent une capacité résiduelle. Elle est probablement disséminée dans tout le pays, sur divers sites », a déclaré le général McKenzie au cours d’un point de presse.

« Ils auront la capacité de mener des attaques limitées à l’avenir –je ne l’exclurais pas — mais s’ils envisagent l’effet de telles attaques, il faudra qu’ils surveillent leurs arrières et qu’ils s’inquiètent, parce que nous les surveillons et nous avons la capacité de les frapper à nouveau si nécessaire », a-t-il ajouté.

Le 14 avril, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont bombardé trois sites présentés comme liés au programme d’armement chimique syrien, sans faire de victimes, en représailles à une attaque chimique présumée ayant fait au moins 40 morts le 7 avril à Douma, dans la banlieue de Damas.

Les frappes ont visé un « centre de recherche » à la limite nord-est de Damas, et des « entrepôts » d’armes chimiques dans la province centrale de Homs.

Le général McKenzie n’a pas pu affirmer que les trois sites abritaient bien des armes chimiques. « Nos conclusions sont que les armes ont atteint leur cible, nous avons atteint le degré de succès désiré contre ces trois cibles et nous pensons qu’il y avait probablement du chlore et peut-être du sarin, et peut-être sur les trois sites », a-t-il dit.

« Comme vous le savez, nous n’avons pas accès à ces sites, donc il est difficile d’y aller et de faire une analyse post-frappes », a-t-il ajouté. « Ceci va donc rester une question ouverte pendant quelques temps ». Les images publiées par le Pentagone montrent que les trois sites ont été totalement détruits.

Le général McKenzie a ajouté que le régime syrien avait retrouvé une sorte de « normalité ». « Nous ne cherchions pas à modifier l’équilibre stratégique du conflit syrien avec ces frappes. Nous cherchions à donner une leçon: c’est mal de gazer des femmes et des enfants ».

source: Belga