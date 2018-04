Golf – EPGA – Nicolas Colsaerts meilleur Belge du premier tour au Trophée Hassan II à Rabat

Après un parcours initial réalisé en 72 coups, Nicolas Colsaerts occupe la 36e place ex aequo au Trophée Hassan II de golf, une épreuve du circuit européen (EPGA) d’une dotation de 2,5 millions d’euros jouée sur le parcours du Royal Dar Es Salam de Rabat, la capitale du Maroc. Colsaerts, qui a fini 28e la semaine dernière à l’Open d’Espagne, a réussi le par grâce à trois birdies et trois bogeys. Le Bruxellois compte cinq coups de plus que le Gallois Bradley Dredge et l’Espagnol Alvaro Quiros qui se partagent la tête de la compétition.

Thomas Detry a eu besoin d’un coup de plus (73) au terme d’une journée assez inconstante. En plus de ses cinq birdies, le jeune Bruxellois de 25 ans a dû inscrire deux double bogeys et deux bogeys sur sa carte de pointage. Il se retrouve 52e ex aequo.

Un total de 74 a placé Thomas Pieters au 79e rang. Le 52e joueur mondial a certes réussi deux birdies mais a aussi dû collecter quatre bogeys.

Source: Belga