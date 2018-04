Tweet on Twitter

Le président de l’ONG britannique Save The Children, Alan Parker, a annoncé jeudi sa démission deux mois après un scandale de comportements sexuels inappropriés qui a largement ébranlé le secteur humanitaire. Déclenché par des révélations visant l’ONG Oxfam, ce scandale avait également touché l’organisation Save The Children: deux anciens membres, Justin Forsyth et Brendan Cox, avaient fait l’objet d’accusations pour comportement déplacés envers des collègues féminines.

source: Belga