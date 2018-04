David Goffin retrouvera en quarts Grigor Dimitrov, vainqueur de Philipp Kohlschreiber

Tweet on Twitter

Associés en double, David Goffin (ATP 10/N.6) et le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 5/N.4) s’affronteront en quarts de finale du simple de l’ATP Masters 1000 de Monte-Carlo. Jeudi, le Bulgare s’est qualifié en venant à bout de l’Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 40), 4-6, 6-3, 6-4. La rencontre a duré 2 heures et 23 minutes. Plus tôt dans la journée, Goffin s’était joué 6-4, 7-5 de l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 16/N.11).

Goffin, 27 ans, et Dimitrov, 26 ans, se sont déjà affrontés à dix reprises, sept fois sur le circuit ATP et trois fois sur le circuit Challenger. Notre compatriote ne compte qu’une seule victoire à son actif, en quart de finale à Rotterdam en 2017. C’est aussi à Rotterdam en février dernier que Goffin s’est blessé après avoir reçu malencontreusement une balle de Dimitrov dans l’œil.

Goffin et Dimitrov joueront en quart de finale du double contre l’Autrichien Oliver Marach et le Croate Mate Pavic, qui forment la troisième tête de série.

Source: Belga