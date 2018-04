Cuba: Raul Castro confirme qu’il cèdera la tête du parti unique en 2021

Tweet on Twitter

Le président sortant de Cuba Raul Castro a confirmé jeudi qu’il quitterait en 2021 son poste de secrétaire général du Parti communiste de Cuba (PCC), qu’il laissera à son successeur à la présidence Miguel Diaz-Canel. « Je continuerai à me consacrer à la tâche de Premier secrétaire pour mon deuxième et dernier mandat qui expire en 2021 », date à laquelle cette fonction sera à nouveau assumée par le président du Conseil d’Etat et des ministres, a déclaré M. Castro, 86 ans, dans son premier discours d’ex-président prononcé devant l’Assemblée nationale.

source: Belga