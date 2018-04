Arabie Saoudite: quatre policiers abattus par des hommes armés

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Quatre policiers saoudiens ont été tués et quatre blessés jeudi lors d’une attaque visant un poste de contrôle dans la province d’Asir (sud), a annoncé l’agence officielle SPA, citant le ministère de l’Intérieur. Deux suspects ont été arrêtés, a précisé l’agence.

La province d’Asir se situe près de la frontière avec le Yémen, où Ryad dirige une coalition internationale militaire qui intervient depuis mars 2015 pour soutenir le gouvernement face aux rebelles Houthis qui se sont emparés de vastes régions du pays.

L’Arabie saoudite cherche à affirmer son rôle de leader régional face à l’Iran chiite et les deux pays s’affrontent indirectement dans divers pays du Proche-Orient, notamment au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen.

source: Belga