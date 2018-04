Anderlecht se déplace à Genk, le Standard à Bruges avec la 2e place en point de mire

On arrive déjà à mi-parcours dans les playoffs I de la Jupiler Pro League. La cinquième journée se disputera ce weekend, en commençant par Genk-Anderlecht samedi à 20h30. Le choc Club Bruges/Standard se tiendra le lendemain (18h00) avant Charleroi/La Gantoise (20h30). Alors que Bruges (37 points) a l’occasion de reprendre 6 points d’avance contre Charleroi (27 points) en clôture de la quatrième journée, jeudi, la cinquième journée pourrait permettre d’y voir plus clair dans la lutte pour l’Europe.

Battu par le Standard mercredi, Anderlecht (34 points) a conservé la deuxième place, La Gantoise (32 points) ayant partagé l’enjeu face à Genk (0-0). Les Mauve et Blanc doivent désormais se méfier aussi du Standard, quatrième avec 31 points. Anderlecht, le Standard et La Gantoise joueront tous en déplacement ce weekend.

Le champion en titre ouvrira le bal samedi (20h30) à Genk (27 points). Anderlecht présente pour l’instant un bilan de deux victoires et deux défaites en playoffs. En attendant le match de Bruges jeudi, les troupes d’Hein Vanhaezebrouck sont toujours à 3 longueurs des Brugeois et n’ont pas perdu tous leurs espoirs de titre. En face, les Limbourgeois restent sur trois matchs sans défaite (une victoire et deux partages).

Dimanche, à 18h, le leader brugeois recevra l’équipe la plus en forme de ce début de playoffs, le Standard, auteur d’un excellent 9 sur 12. Les Liégeois ont indirectement fait les affaires des Blauw-Zwart en battant coup sur coup La Gantoise (1-0) et Anderlecht (2-1). Assuré d’être européen grâce à sa victoire en Coupe de Belgique, le Standard a abordé ces playoffs sans pression. Mais avec seulement 3 points de retard sur Anderlecht, deuxième, les ‘Rouches’ peuvent tenter de troquer leur billet pour l’Europa League contre un autre, plus prestigieux, pour la Ligue des Champions. Un défi de taille les attend cependant: Bruges est invaincu à domicile cette saison (14 victoires et 2 partages).

A 20h30, La Gantoise se rendra à Charleroi. Les ‘Buffalos’ avaient démarré les PO1 en fanfare (6 sur 6) avant de coincer au Standard et face à Genk. Les hommes de Yves Vanderhaeghe ont l’occasion de relancer la machine contre Charleroi, en panne de victoire depuis le 19 janvier.

La cinquième journée des playoffs II s’ouvrira vendredi par un duel entre les deux premiers du groupe A, Zulte Waregem et Courtrai. Zulte Waregem est en tête avec 10 points, un de plus que Courtrai. Samedi, Mouscron (3e, 7 points) se rendra à Oud-Heverlee Louvain (4e, 4 points) à 18h. Waasland-Beveren (6e, 1 point) et le Lierse (5e, 3 points) s’affronteront à 20h.

Dans le groupe B, Saint-Trond (2e, 7 points) recevra Eupen (6e, 2 points) samedi à 20h. Le lendemain, Ostende (4e, 4 points) accueillera le Beerschot Wilrijk (5e, 2 points) à 20h. La journée se terminera lundi (20h30) par le match entre l’Antwerp (3e, 7 points) et le leader Lokeren (8 points).

