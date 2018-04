Voyager debout en avion ? C’est possible avec ces sièges verticaux

Tweet on Twitter

L’entreprise italienne Aviointeriors a présenté un prototype de siège vertical qui pourrait être utilisé par certaines compagnies aériennes low cost pour faire voyager certains passagers debout.

En juillet 2009, la nouvelle idée de Michael O’Leary, le patron de Ryanair, avait fait grand bruit. À l’époque, il avait émis son souhait de faire voyager certains passagers debout, en échange de fortes réductions. Près de dix ans plus tard, force est de constater que les passagers aériens voyagent toujours assis. Il faut dire que les règles européennes de l’aviation obligent les compagnies aériennes à fournir un siège à tous les passagers de plus de deux ans.

Le Skyrider 2.0

Pourtant, certains acteurs de l’industrie aéronautique continue de plancher sur cette idée. À l’occasion du salon Aircraft Interiors Expo qui se tient chaque année à Hambourg en Allemagne, Aviointeriors a présenté la version 2.0 du Skyrider. En 2010, suite à l’annonce de Ryanair, cette entreprise italienne spécialisée dans l’aménagement intérieur d’avions de ligne avait conçu et dévoilé une première version de ce siège vertical. En respectant les mesures de sécurité, il permettait aux passagers de rester debout, tout en étant attachés.

20 % de passagers en plus

Le Skyrider 2.0 est une version améliorée de ce projet. Il est environ deux fois plus léger qu’un siège traditionnel. Cela pourrait être un détail anodin mais cette économie de poids pourrait permettre aux compagnies de consommer moins de kérosène. Selon le patron de l’entreprise, ce siège vertical coûtera également deux fois moins cher qu’un siège classique. Enfin, il prend moins de place et permet d’embarquer 20 % de passagers en plus dans un avion.

Mais alors, peut-on vraiment imaginer certaines compagnies aériennes low-cost équiper leurs avions de ce type de siège dans le futur ? Rien n’est moins sûr. Tout d’abord, le Skyrider 2.0 doit encore être homologué. La première version de ce siège n’avait d’ailleurs pas été approuvée par la FAA, l’administration de l’aviation civile aux États-Unis.

Une classe super éco pour les compagnies low cost ?

Mais Aviointeriors n’envisage pas de commercialiser le Skyrider 2.0 au pays de l’Oncle Sam où « la morphologie moyenne des passagers n’est pas compatible avec un espace aussi réduit ». L’objectif est de proposer le siège vertical à certaines compagnies low cost européennes et asiatiques qui pourraient créer une nouvelle classe, d’un niveau de prix et de service inférieur à la classe économique. De plus, pour que le confort reste au rendez-vous, il serait proposé uniquement pour des vols assez courts, de moins de 1h30.