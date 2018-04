La cellulite, cette bataille sans fin

Les miracles, cela n’existe pas! Pas même pour cette cellulite qui vous contrarie et s’en prend à votre corps. Si les crèmes sont nombreuses et leurs prix aussi élevés que leurs promesses, leur efficacité, par contre, est inversement proportionnelle, selon Test Achats qui a conduit une batterie d’essais.

Les beaux jours reviennent, l’été sera chaud « dans les t-shirts dans les maillots ». Mais la peau d’orange vous mine, et face à ce fléau, vous vous sentez seule au monde. Vous ne l’êtes pourtant pas. Près de 85% des femmes de plus de 20 ans ont de la cellulite. Comme elles, vous serez dès lors tentées par un produit vanté par les grandes marques de cosmétiques qui promettent de s’attaquer à ce problème.

Mais la magie ne va malheureusement pas opérer. Certes, la texture de votre peau pourra s’en trouver améliorée, mais cela sera le simple effet du massage bien plus que du produit lui-même. L’organisation de défense des consommateurs a ainsi testé six crèmes anticellulite ainsi qu’une lotion hydratante, mais aucune n’a obtenu un score correct.

La cellulite, c’est quoi?

Certaines régions du corps sont propices à l’accumulation de graisse: les jambes, les fesses, le ventre, les cuisses et les hanches. Quand cette accumulation devient un peu trop importante, la microcirculation sanguine, voire lymphatique, s’en trouve altérée. Un œdème se crée alors, et exerce une pression sur la peau qui prend cette apparence de peau d’orange.

Ce sont les femmes qui sont les plus touchées par ce phénomène. La structure de leurs tissus conjonctifs est différente de celle des hommes, et les œstrogènes pourraient être liés à l’apparition et la persistance de la cellulite. En outre, ce désagrément est lié à la vie hormonale de la femme (puberté, grossesse, etc.).

S’attaquer au problème

Pour stopper la progression de la cellulite et d’en modifier l’aspect, il est donc tentant de se rendre dans les pharmacies, parfumeries voire supermarchés pour s’enduire de ces produits qui promettent des merveilles. Bien souvent, on trouve dans la composition des crèmes les plus courantes des actifs végétaux, de la caféine, des dérivés de xhantine et même du rétinol (vitamine A).

Pour tester leur efficacité, Test Achats a demandé à 30 testeuses (par produit), souffrant de cellulite moyenne, de s’en appliquer matin et soir durant près de 28 jours, tout en évitant de se mettre au sport ou à la diète.

Résultat? Aucune peau d’orange éliminée! La texture de la peau a certes été améliorée sous l’effet du massage, mais la graisse n’a en aucun cas été éliminée. D’ailleurs, si cela avait été le cas, une telle crème aurait été considérée comme un médicament.

Pas de Maître-achat

Face à ce constat, l’organisation de défense n’a pas pu décerner le moindre ‘Maître-Achat’, les bulletins tournant tous autour de 37/100 à 44/100. Le Somatoline Cosmetic, le plus cher du panel avec ses 52€ pour 200 ml, n’atteint d’ailleurs que le score de 40/100, tandis que le moins onéreux ‘Nivea Good-Bye Cellulite Q10’ (12€) descend même à 37/100.

Le tour de cuisse n’a donc connu aucun amincissement et la cellulite est restée telle quelle. Il est toutefois arrivé que la circulation sanguine et lymphatique ait subi une très légère modification comme avec le ‘Body Fit Anti-Cellulite’ de Clarins (45€) et le ‘Body-Slim’ de Lierac (42€).

Un bon massage

Par contre, le massage lors de l’application a permis de stimuler davantage cette microcirculation en réduisant l’activité des adipocytes et de l’œdème. Un massage vigoureux de ce type est d’ailleurs souvent proposé dans les centres esthétiques. On y procède notamment à la technique du palper-rouler. Mais celle-ci doit se faire de façon régulière. Une fois les massages terminés, l’aspect peau d’orange fait inéluctablement son retour.

Un massage mécanique, à l’aide d’une machine, peut toutefois induire des changements dans le tissu conjonctif du derme. Mais il est encore impossible d’affirmer que cela permette une diminution de la cellulite.

L’idéal est donc de perdre du poids. Aucune femme n’est à l’abri de la cellulite, les fines comme celles en surpoids. Mais il est clair que plus il y a de graisse, plus il y aura de cellulite. C’est une question de logique.

Découvrez le comparateur crèmes anti-cellulite sur www.test-achats.be/sante