Semaine 5: Quatre sports populaires à la loupe

Choisir le bon sport est tout aussi important que choisir le bon partenaire: si vous n’avez aucun atome crochu, votre relation est vouée à l’échec! Dans cet article, nous nous sommes plongés dans le pour et le contre de quelques tendances sportives populaires. Un sportif averti en vaut deux!

1. Le High Intensity Interval Training

C’est quoi?

Avec le High Intensity Interval Training ou entraînement fractionné de haute intensité, combiner puissance et cardio pendant maximum 30 minutes revêt une importance cruciale. Cela a l’air peu, mais comme vous faites des efforts tellement intenses pendant cette petite demi-heure, vous êtes totalement épuisé(e) après.

Ce qui est essentiel avec le HIIT, c’est que vous devez choisir des exercices où vous mettez tout votre corps à contribution avec un temps de repos de 30 à 40 secondes maximum. Le but n’est donc pas de pouvoir encore parler facilement pendant que vous vous entraînez!

Pourquoi?

Le HIIT est très efficace: cela ne prend pas beaucoup de temps et vous entraînez tant votre force que votre condition. D’une pierre deux coups! Autre avantage, à la suite d’une séance de HIIT, vous récoltez encore les fruits de votre entraînement jusqu’à 48 heures après grâce au fameux effet « afterburn », soit la contribution de votre métabolisme.

2.Le CrossFit

C’est quoi?

Le CrossFit est une méthode d’entraînement croisé combinant haltérophilie, athlétisme et gymnastique. Cela se traduit par des exercices fonctionnels, que vous combinez souvent de façon surprenante et que vous exécutez à un rythme soutenu.

Par exemple, kettlebell swings + deadlifts, mais aussi course à pied + burpees + pull-ups. Tantôt vous faites le plus d’exercices différents possibles en un temps déterminé, tantôt vous répétez le même exercice un maximum de fois.

Pourquoi?

Comme avec le HIIT, avec le CrossFit, vous travaillez tant la force que votre condition et votre souplesse. Comme les work-out varient fortement, aucun exercice n’est le même. De plus vous vous entraînez en groupe et dans une box avec un entraîneur, ce qui est tout bon pour votre motivation.

Comme vous exécutez des exercices complexes dans le cas du CrossFit, il est important de bien maîtriser les techniques de base du deadlift par exemple avant de vous risquer à faire des séries ou à utiliser des poids plus lourds. Il vaut mieux le faire sous l’œil vigilant d’un personal coach, de façon à éviter les blessures.

3.Le cardio

C’est quoi?

Le cardio-training est en principe toute forme de sport d’endurance pendant laquelle votre cœur va battre plus vite. Il s’agit par exemple du jogging, du rameur, du vélo ou de la zumba. Dans tous ces sports, le système cardiovasculaire est plus dominant que le système musculaire.

Pourquoi?

Avec le cardio-training, vous améliorez votre endurance et vous brûlez des calories. Si vous l’associez au HIIT, en faisant par exemple de courts sprints, vous allez booster votre métabolisme.

De plus, le cardio-training a une influence positive sur votre régulation hormonale et peut favoriser la récupération après une musculation intensive. Attention: rien qu’avec le cardio-training vous ne favorisez pas la prise de masse musculaire et vous ne brûlez pas des tonnes de calories.

Pour ce faire, vous devez au minimum associer des exercices de HIIT à votre entraînement. Si vous voulez perdre de la graisse en courant, vous devez persévérer pendant très longtemps sur un seul tempo.

4.Le yoga

C’est quoi?

Le yoga, c’est l’union entre le corps et l’esprit. C’est un sport et un mode de vie où vous réapprenez à écouter votre corps, pour être entièrement dans l’instant. Pour débuter, vous ne devez absolument pas être aussi souple qu’un élastique: avec un peu de bonne volonté et un esprit ouvert vous arriverez déjà très loin.

Avec le temps, vous allez remarquer de vous-même que vous devenez plus souple. Il existe tellement de formes de yoga différentes qu’il est difficile d’en donner une définition unique.

Pourquoi?

Le yoga, c’est plus qu’un sport, c’est un état d’esprit qui s’apparente à la méditation, la respiration consciente et surtout la vie consciente. Ce ne sont pas les postures en elles-mêmes qui sont le but, mais bien pouvoir «méditer» le plus longtemps possible sans avoir mal quelque part.

