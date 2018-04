Mouvement du jour : les ciseaux qui swinguent

1. Asseyez-vous au bord d’une chaise ou d’une banquette et placez vos mains à côté de vos hanches pour préserver votre équilibre.

2. Penchez le tronc vers l’arrière et étendez les deux jambes.

3. Ouvrez et fermez les jambes comme des ciseaux. Faites cet exercice en un seul mouvement fluide, donc sans pauses.

! Veillez à ce que vos pieds ne touchent pas le sol pendant que vous exécutez cet exercice.

ASTUCE: Essayez d’étirer vos orteils vers vous, cela rendra vos jambes plus actives pendant cet exercice.

VARIANTE DIFFICILE: Essayez de ne pas reposer sur vos avant-bras, mais tenez-vous en équilibre sur les fesses sur la banquette.

IDÉAL POUR: Les muscles abdominaux et dorsaux, les quadriceps (cuisses), les ischio-jambiers (arrière des jambes).

DÉFI: Prêt(e) pour une petite séance de gym matinale? Cet exercice est parfait à faire sur la banquette d’un train. Asseyez-vous latéralement et mettez-vous au défi de faire le plus de répétitions possibles. Si vous êtes vraiment motivé(e), vous pouvez même faire plusieurs séries.