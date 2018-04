Vous avez des poches et des cernes foncés sous les yeux?

Vous êtes allée dormir tôt et, au matin, vous vous êtes quand même levée avec des poches sous les yeux? Il arrive à tout le monde d’en avoir! C’est plutôt moche, car ces cernes foncés vous font paraître plus âgée et plus fatiguée que vous ne l’êtes en réalité. Heureusement, il existe des moyens pour diminuer l’apparence de vos poches, ou même les éviter!

Deux types différents de poches:

Le premier type est souvent héréditaire. Il est causé par une accumulation de graisse sous les yeux, si bien que la peau sous les yeux se relâche un peu. Il n’y a malheureusement pas grand-chose à faire.

Le second type, le plus fréquent, ce sont les cernes sombres reconnaissables sous les yeux. Ils peuvent être causés par le stress, le tabagisme ou un mauvais fonctionnement des reins. Ces derniers sont notamment responsables de l’élimination des déchets hors du corps. Parfois, ce processus ne fonctionne pas comme il faut et ces substances restent dans le corps. Et c’est sous les yeux qu’elles se logent, parce que la peau y est très fine.

Que pouvez-vous y faire?

Buvez environ 1,5 litre d’eau par jour et mangez le plus sainement possible. Pour éviter les poches, il vaut mieux consommer suffisamment de potassium. Vous le retrouvez dans les bananes, les pommes de terre, le lait, le pain, la viande, les noix et les fruits secs.

Malheureusement, ce n’est généralement pas suffisant! Il existe heureusement aussi des produits qui rendent rapidement invisibles les poches et les cernes sombres.

