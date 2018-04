Un djihadiste allemand lié aux attentats du 11 septembre capturé en Syrie

Un djihadiste allemand d’origine syrienne accusé d’avoir participé à la planification des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis a été capturé par les forces kurdes en Syrie, a annoncé mercredi à l’AFP un commandant kurde. « Mohammed Haydar Zammar a été capturé par les forces de sécurité kurdes dans le nord de la Syrie et son interrogatoire est en cours », a indiqué ce gradé de haut rang, sans fournir d’autres détails.

Ce quinquagénaire est accusé d’avoir recruté des exécutants des attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington

Il avait été arrêté au Maroc en décembre 2001 dans une opération impliquant des agents de la CIA, et remis aux autorités syriennes deux semaines plus tard.

En Allemagne, où il était visé par un mandat d’arrêt pour assistance à une organisation terroriste, certains députés avaient accusé leur gouvernement de ne pas en faire assez pour protéger un ressortissant allemand risquant la torture et un procès inéquitable.

Un tribunal syrien l’a condamné à 12 ans de prison en 2007 pour son appartenance à la Confrérie des Frères musulmans, un chef d’accusation pour lequel il risquait alors la peine de mort.

Mais après le début du conflit en Syrie, quatre ans plus tard, de nombreux prisonniers islamistes ont été remis en liberté et rejoint des groupes djihadistes.

Al-Qaïda avait alors une branche en Syrie connue sous le nom d’al-Nosra qui avait affirmé depuis avoir coupé tous les liens.

Le groupe Etat Islamique a occupé le nord et l’est de la Syrie d’où il a été chassé par les milices kurdes soutenues par les Etats-Unis.

source: Belga