L’opposition réclame des explications à propos des exportations vers la Syrie

L’opposition au parlement a réclamé mercredi des explications des ministres des Finances et des Affaires étrangères, Johan Van Overtveldt et Didier Reynders, à la suite d’exportations de sociétés belges vers la Syrie. Trois sociétés belges sont poursuivies devant le tribunal correctionnel pour avoir contribué à l’exportation de dizaines de tonnes de produits chimiques « interdits » vers la Syrie et le Liban après juillet 2013. Certains de ces produits, comme l’isopropanol, peuvent servir à la fabrication d’armes chimiques.

Face aux questions qui se posent sur son rôle, l’administration des douanes a invoqué des « déclarations fautives » de la part des entreprises. Les partis d’opposition francophones exigent d’en savoir plus. Des questions seront posées à la Chambre.

« Ce dossier est surprenant. Alors qu’un embargo est décrété, alors que des attaques chimiques ont été commises en Syrie, des exportations ont lieu à plusieurs reprises. Qui a donné ces autorisations? Qui a contrôlé? Quelles mesures ont été prises et seront prises pour éviter que certains passent encore entre les mailles du filet? Est-ce qu’on peut nous garantir qu’aucune autre exportation n’aura lieu via le port d’Anvers? » a demandé Stéphane Crusnière (PS).

Le député Benoît Hellings (Ecolo) réclame une plan d’actions de la part du gouvernement fédéral et accuse l’exécutif de manquer de « volonté » pour faire primer la sécurité et les droits humains sur les enjeux économiques.

« Une enquête est indispensable », a commenté pour sa part Georges Dallemagne (cdH) qui s’est dit « terrifié » par les informations parues mercredi.

Du côté des Affaires étrangères, le ministre a indiqué que son département n’était pas compétent pour le contrôle des exportations vers des pays frappés par un embargo.

Source: Belga