Les deux derniers Soudanais screenés par la mission d’identification ont été expulsés

Les deux derniers ressortissants soudanais retenus dans des centres fermés et qui avaient été screenés par la mission d’identification venue de Khartoum ont été expulsés dans la nuit de mardi à mercredi. « Ils ont été expulsés, l’un via Istanbul, l’autre via Le Caire. Les vols se sont déroulés sans incident », a confirmé le secrétaire d’Etat à l’Asile et l’immigration Theo Francken.

L’expulsion de Soudanais avait fait l’objet d’une controverse après des allégations de torture à leur retour, qui avaient entraîné un audit et un gel de certains rapatriements dans l’attente d’une amélioration des procédures.

Les deux derniers Soudanais identifiés par une mission officielle à l’invitation de la Belgique ont donc été rapatriés. D’autres ressortissants soudanais avaient été libérés sur décision de justice alors que leurs décisions de renvois n’avaient pas apporté suffisamment de garanties qu’ils ne souffriraient d’aucun traitement inhumain et dégradant.

Source: Belga