Les demandeurs d’emploi wallons se tournent de plus en plus vers la Flandre

Le nombre de demandeurs d’emploi wallons qui décrochent un job en Flandre a fortement augmenté l’an passé, rapporte De Tijd mercredi. L’an passé, 22.415 demandeurs d’emploi wallons ont trouvé du travail en Flandre, soit une progression de 33% par rapport à 2016, selon les chiffres du ministre flamand de l’Emploi Philippe Muyters (N-VA). Jusqu’en 2015, le nombre de chômeurs wallons qui se tournaient vers la Flandre avoisinait 13.000 par an environ.

M. Muyters et son homologue Pierre-Yves Jeholet (MR) avaient promis début février d’aider 2.500 demandeurs d’emploi wallons en plus par an à trouver une occupation de l’autre côté de la frontière linguistique. L’objectif pour cette année est d’ores et déjà rempli.

« Il y a en soi plus de jobs et moins de demandeurs d’emploi en Flandre », affirme Thomas Pollet, le porte-parole du ministre Muyters. « Cela donne lieu à plus de postes vacants et plus de chances de succès pour un chercheur d’emploi. »

Source: Belga