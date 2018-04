Le fisc américain accorde un délai aux contribuables après une panne

Le fisc américain, l’IRS, a offert mardi un délai d’une journée supplémentaire aux contribuables américains pour remplir leur déclaration d’impôts pour 2017 après une panne sur son site internet le jour de la date limite de ces déclarations. « Les individus et les entreprises qui doivent remplir ou payer (leurs impôts) à la date du 17 avril ont désormais jusqu’à mercredi 18 avril à minuit » pour le faire, a indiqué l’IRS dans un communiqué.

Les contribuables américains « n’ont rien à faire pour obtenir ce délai supplémentaire » a par ailleurs précisé l’IRS.

Le site internet du fisc américain est tombé en panne un peu plus tôt dans la journée, le dernier jour où les contribuables américains peuvent encore remplir leurs déclarations d’impôts pour 2017.

Plusieurs pages clés du site, où les usagers peuvent notamment faire un paiement ou voir le montant qu’il leur reste à payer, affichaient un message disant: « le service n’est pas disponible pour l’instant ».

En visite dans le New Hampshire (nord-est), le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait confirmé que « le système était hors service ». « Nous nous attendons à ce qu’il fonctionne à nouveau sous peu et nous nous assurerons que les contribuables aient une extension », a-t-il affirmé promettant que cela « n’aurait pas d’impact sur le paiement des taxes ».

« C’est juste un problème technique », lié à un haut volume de trafic, a-t-il par ailleurs laissé entendre.

Ron Wyden, sénateur démocrate et membre haut placé de la Commission budgétaire, a quant à lui affirmé que l’IRS ignorait la cause du dysfonctionnement. « Nous avons été en contact avec l’IRS et ils ne savent pas ce qui s’est passé », a-t-il dit.

Cette panne intervient alors que le 17 avril est le « Jour des impôts » où la déclaration des revenus doit être soumise avant minuit.

De nombreux Américains attendent le dernier moment pour soumettre leurs déclarations et verser leur écot au gouvernement. L’année dernière, cinq millions de déclarations avaient ainsi été envoyées au fisc le dernier jour.

« C’est la journée la plus chargée de l’année » en matière fiscale, a noté David Kautter, le commissaire par intérim de l’IRS, cité dans le communiqué.

source: Belga