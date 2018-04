La police tire sur un homme armé à Alost

La police a tiré mercredi soir à Alost (Flandre orientale) sur un homme qui se promenait avec un couteau et une arme à feu autour de la gare, a confirmé à Belga le bourgmestre Christoph D’Haese. L’homme a été emmené dans un état grave à l’hôpital. La police a été avertie en soirée qu’un homme armé d’un couteau rôdait aux abords de la gare d’Alost. Arrivés rapidement sur place, « les agents ont demandé à l’homme de se rendre, mais il a lancé son couteau vers la police », a rapporté le bourgmestre. « La police a vu que l’homme était également en possession d’une arme à feu. Les agents ont alors dû le neutraliser. »

Emmené à l’hôpital, l’individu est dans un état grave mais ses jours ne seraient pas en danger. Aucun agent n’a été blessé.

La police n’a donné aucun détail sur l’incident et renvoie au parquet de Termonde, lequel précise uniquement que les circonstances de l’acte policier doivent encore être tirées au clair. On ignore pour quel motif l’homme était armé ainsi que son identité.

Deux enquêtes vont à présent commencer: l’une sur les actions de cet homme et l’autre sur la réaction des agents de police, notamment pour vérifier qu’ils se trouvaient en légitime défense.

D’après le bourgmestre Christoph D’Haese, ce serait bien le cas. « Je me suis entretenu avec le chef de la police. Tout tend à montrer d’après les premières informations que les agents étaient en légitime défense. L’homme était dangereux car doublement armé », a-t-il indiqué.

