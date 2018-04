EuroMillions Basket League – Charleroi s’impose sans difficulté face à Willebroek lors de la 27e journée

Le Spirou Charleroi s’est facilement imposé 89-61 face à Willebroek mercredi soir en match avancé de la 27e journée de championnat de Belgique de basket. Les Carolos restent 3e avec 45 points et Willebroek 7e et compte 38 unités. Avec 29 points inscrits en dix minutes, les Carolos ont fait la différence dès le premier quart-temps. Le marquoir affichait déjà 29-14 en faveur du Spirou après dix minutes. Intransigeant en défense, les joueurs de Brian Lynch ne laissaient rien passer et l’écart dépassait déjà les 20 points au repos : 48-25.

Après la pause, l’entraîneur carolo pouvait faire tourner son effectif et l’écart frôlait les 30 unités avant le dernier quart-temps : 73-46. Avec ses jeunes sur le terrain, le Spirou maintenait l’écart pour s’imposer 89-61. Seth Tuttle, le pivot local, a terminé meilleur marqueur de la partie avec 16 points en 18 minutes de jeu.

La 27e journée se poursuivra vendredi avec notamment un duel entre le Brussels et Alost qui se disputera au Palais 12.

Source: Belga