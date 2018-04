David Goffin en quarts de finale du double de l’ATP Monte Carlo

David Goffin a rejoint les quarts de finale du double messieurs du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Monte Carlo. Mercredi sur la terre battue de cette épreuve dont la dotation s’élève à 4.872.105 euros, le Liégeois de 27 ans a éliminé, en compagnie du Bulgare Grogor Dimitrov, la paire composée du Croate Ivan Dodig et de l’Américain Rajeev Ram. Ils ont gagné après 1h41 de jeu 5-7, 7-6 (7/4) et 10/8. En quarts de finale, Goffin et Dimitrov rencontreront la 3e tête de série, statut attribué à l’Autrichien Oliver Marach et au Croate Mate Pavic.

Dans le tableau du simple, Goffin (ATP 10/N.6) devra se défaire de l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 16) pour rejoindre les quarts de finale.

Source: Belga