MiNT : M’avez-vous déjà entendu(e) quelque part ?

La pub fait exploser Blow. Les reprises font émerger Tanaë. Et même revenir Band of Horses à l’avant-plan. Cette semaine, trois titres à remonter dans vos playlists.

La Belge de la semaine

Tanaë – Don’t Go

Vous avez peut-être approuvé (voire partagé) sa sublime reprise de Barbie Girl il y a quelques mois. Tanaë a misé sur les covers pour se faire remarquer : Drake, 21 Pilots, tout le monde y passe jusqu’à ce jour de janvier où elle s’avance en version originale, présentant son premier mini-album au Reflektor, à Liège. Dans Introspection, la jeune et pétillante Belge grave déjà 4 titres bien produits, vaguement soul et électro à la fois, exclusivement en anglais.

Papa est sicilien, maman est belge : une histoire banale enracinée dans le bassin liégeois. Shana Seminara se serait, dit la légende, refusée à l’émission The Voice pour mener son projet en toute indépendance et liberté. Sur scène, on l’aperçoit au Nandrin Festival et aux Ardentes. Ses influences ? Complexes et diverses : Lauryn Hill, Dua Lipa, Jain, Lana del Rey, Portishead et pourquoi pas… Björk.

La nouvelle protégée du producteur Manu Freson (G-Major Record) est l’une des plus belles surprises de ce première moitié d’année. Les scènes vont se bousculer.

facebook.com/TanaeOfficiel

Les Frenchies de la semaine

BLOW – You Killed Me On The Moon

Impression de déjà entendu ? Normal, ce titre n’est autre que la bande originale d’une publicité télé pour une voiture française. Impression de déjà vu ? Alors, peut-être aux Nuits Secrètes l’été dernier.

L’obsédant You Killed Me On The Moon est l’un des 4 titres qui figurent sur l’impeccable Vertigo Introduction, premier EP de BLOW. Ce single n’est pourtant pas neuf, puisque la formation parisienne l’agite depuis près de 18 mois sur les scènes et les plateaux du monde entier.

Certains entendent en eux un nouveau souffle pour l’électro-pop française. Attendez-vous à les voir beaucoup dans un très proche avenir : ils animeront notamment les Francofolies de la Rochelle 2018 et le Festival Saint Rock de Clayette, en attendant de pouvoir les accueillir chez nous, le souffle apaisé.

facebook.com/blowofficialbandpage

Le son US de la semaine

Band of Horses – Into my arms

Faut-il encore présenter ce groupe de rockers tendres et d’arracheurs de larmes que la vie a réunis à Seattle ? Leur retour était promis et il est fracassant. Il s’est d’abord incarné par une réédition, dix ans plus tard, de l’un de leurs titres les plus connus No One’s Gonna Love You en hommage à Chris Bevington, l’un des principaux responsables de la plateforme Spotify tragiquement disparu lors de l’attentat de Stockholm en 2017. Ce titre, Ben Bridwell (un proche) l’avait joué lors des funérailles, moment qu’il confie avoir beaucoup redouté.

Le titre suivant, posté quelques jours plus tard, redonne ses lettres de noblesse à un classique de Nick Cave, Into My Arms. La preuve que 2018 s’annonce passionnément Band of Horses. Toujours aussi oniriques, toujours aussi justes.

facebook.com/bandofhorses

Retrouvez les découvertes musicales tous les jours de la semaine à 11h30 et 18h30 en direct sur MiNT et via l’application MiNT.

Cedric Godart

@cedricgodart