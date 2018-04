Les jacinthes vont enchanter le bois de Hal

La blancheur de l’anémone sylvie dominait jusqu’à présent le bois de Hal; les jacinthes fleurissent désormais peu à peu et enveloppent l’écrin forestier d’un mauve bleuté.

La chaleur des beaux jours promet d’étendre les timides taches bleues des zones ensoleillées à l’ensemble du tapis forestier. Un spectacle bucolique à admirer dans les jours à venir, selon Patrick Huvenne, gestionnaire régional de l’Agence flamande pour la nature et les forêts.

La floraison des jacinthes aura pris cette année un peu de retard et les curieux étaient moins nombreux que d’habitude au bois de Hal.

La navette De Lijn mise à disposition du public les week-ends par la ville de Hal a déjà transporté un peu moins de 2.000 personnes samedi et dimanche passés. Les bus, qui font le voyage entre la gare et le sentier Achtdreven, rouleront toutefois aussi les week-ends du 21 et 22 avril et du 28 avril au 1er mai.

La SNCB propose en outre pour la première fois un ticket avantageux « B-Excursion: Festival de Jacinthes avec vélo de location ». Les cyclistes pourront de la sorte profiter des promenades qui relient la gare de Hal au bois fleuri.