Hooverphonic engage la gagnante de The Voice Flandre

La gagnante de « The Voice » (Flandre), Luka Cruysberghs, est la nouvelle chanteuse du groupe Hooverphonic, a indiqué le bassiste Alex Callier sur Studio Brussel.

Luka Cruysberghs, âgée de 17 ans, a remporté la dernière édition de « The Voice » en Flandre et avait Alex Callier comme coach. Lors de l’émission, la jeune chanteuse avait notamment chanté le tube du groupe « Mad about you » (2000).

« C’est une première mondiale qu’un coach de l’émission intègre un des ses candidats dans le groupe », a souligné Alex Callier sur Studio Brussel.

Hooverphonic a prévu une tournée cet été aux USA. Mais, le baptême du feu pour la nouvelle chanteuse est prévu le 28 décembre à la Lotto Arena à Anvers. Plusieurs chanteuses sont passées par le groupe Hooverphonic depuis sa création.

