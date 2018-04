GB : Un navetteur abandonne le bus pour aller travailler … en kayak

En Grande-Bretagne, Tom Hards a délaissé le bus pour aller travailler en kayak. Un mode de transport original et rempli d’avantages pour aller travailler !

Tom Hards habite dans le comté de Gloucestershire dans le sud-ouest de l’Angleterre. Jusqu’à présent, il avait l’habitude de se rendre jusqu’à son lieu de travail, à Stonehouse, en bus, ou de temps en temps à pied ou à vélo. Mais depuis décembre dernier, il a radicalement changé ses habitudes. En effet, Tom va travailler … en kayak.

Cleared canal offers alternative commute https://t.co/xGmHGVuSAD pic.twitter.com/y4OwQJg2vA — BBC West Live (@BBCBristol) April 6, 2018

Une association restaure et nettoie les petits cours d’eau

Cela a été rendu possible grâce à l’association Waterway Recovery Group qui nettoie et rénove les petits cours d’eau, les canaux et les rivières. Pendant les vacances de Noël, les volontaires ont eu fini de nettoyer une portion de 9 km passant justement près du domicile de Tom Hards et de son lieu de travail.

« Il n’y a pas de trafic et l’itinéraire est presque direct »

Un soir, en traînant sur Ebay, le Britannique a décroché un kayak bleu et sa pagaie pour seulement 30 £, soit environ 35 €. C’est ainsi qu’il est devenu un navetteur en kayak. Pour lui, ce moyen de locomotion n’a que des avantages. « Il n’y a pas de trafic et l’itinéraire est presque direct, c’est l’idéal. À l’occasion, j’observe un martin-pêcheur, un cormoran ou un héron, c’est parfait pour me débarrasser du stress du travail avant de rentrer chez moi. Le trajet en bus, qui coûte 3 £, n’est clairement pas aussi pittoresque et apaisant », a raconté au site britannique Cotswold Canals Trust.

Un moyen de transport dépaysant et économique

Question logistique, le fait de se déplacer en kayak ne représente pas un grand problème pour Tom Hards, même s’il doit sortir de son embarcation à deux reprises lors du trajet. Le plus dur pour lui est de quitter cet espace de nature et de tranquillité pour se rendre dans la zone industrielle où il travaille. « J’apprécie vraiment cette aventure et cet exercice pendant la semaine. Je dépense les économies que je réalise sur le prix des tickets de bus en me prenant des grands petits déjeuner », conclut ce navetteur conquis par le kayak.