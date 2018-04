La pilote héroïne du tragique vol New York-Dallas mise à l’honneur

Tweet on Twitter

Tammie Jo Shults était aux commandes du Boeing 737 de la Southwest lorsqu’un moteur a explosé en plein vol, faisant un mort. Le sang-froid de cette ex-pilote de l’US Navy a sans doute permis d’éviter un bilan plus lourd.

Un avion, avec à son bord 144 passagers et cinq membres d’équipage, a dû se poser en urgence à Philadelphie après que des éclats du moteur ont brisé un hublot, peu après le décollage de New York. La cabine a été dépressurisée et une passagère a été partiellement happée à l’extérieur. Des passagers ont réussi à la rattraper mais elle a succombé à ses blessures peu après l’atterrissage.

Southwest, l’une des plus grandes compagnies aériennes américaines, n’a pas confirmé l’identité de la pilote pour l’instant. Tammie Jo Shults a décliné toute interview mais sa belle-mère a confirmé au Washington Post que c’était bien elle qui pilotait l’avion.

Son avion de la Southwest a perdu un moteur hier, elle l'a fait atterrir en urgence à Philadelphie, sauvant la vie de ses passagers : Tammie Jo Shults fut la 1e femme pilote de chasse de l'armée américaine. https://t.co/XfALaqwuAi via @nbcnews — Xavier Yvon (@xavieryvon) April 18, 2018

Le calme de cette femme habitant au Texas tranchait avec la panique qui s’est emparée de la cabine. Après l’atterrissage d’urgence, la pilote a salué un à un les passagers, selon l’un d’entre eux. Et les hommages à la pilote se sont multipliés sur les réseaux sociaux, beaucoup de passagers envoyant aussi des messages de remerciement à Southwest.