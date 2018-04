Les flamands ont payé leur électricité près de 7% plus chère en 2017

Les ménages flamands ont payé en moyenne 68,13 euros en plus pour éclairer leurs maisons en 2017, soit une hausse de 6,8%. Bruxelles et la Wallonie connaissent aussi une hausse des tarifs avec respectivement 2,8% et 5,2% d’augmentation moyenne rapporte le Creg, régulateur fédéral de l’énergie.

La Creg analyse l’évolution de la facture énergétique depuis 2007. Entre 2016 et 2017, la hausse du prix de l’électricité a été de 5,81% en Belgique. En Flandre en 2017, le prix de l’énergie a augmenté de 17,08 euros ou 7,5% tandis que les tarifs de distribution ont progressé de 26,95 euros ou 7,2%. Les taxes publiques ont également plus augmenté en Flandre.

Des factures énergétiques qui explosent en Belgique

De 2007 à 2017, les prix pour le client résidentiel ont augmenté de 71,8% pour la Belgique. En Flandre, les chiffres ont explosé: +114,7% ou 571,7 euros de plus au total. En Wallonie, la facture d’électricité a augmenté entre 2007 et 2017 de 43,5%. La hausse n’a été que de 20,1% à Bruxelles.

La hausse importante en Flandre s’explique en partie par la suppression des kWh gratuits pour les ménages et l’augmentation des tarifs de distribution. Pour le gaz naturel, l’augmentation du prix varie en fonction des régions durant la période 2007-2017: +7,9% en Flandre, +28,3% en Wallonie et +7,2% à Bruxelles.