Corée du Nord: le directeur de la CIA en visite et un traité de paix avec Séoul à l’étude

La visite du directeur de la CIA a été confirmée par le président américain Donald Trump sut Twitter. Il y a rencontré le leader nord-coréen Kim Jong-Un dans un contexte de crise qui dure depuis plusieurs mois. Le Sud étudie en parallèle la possibilité d’un traité de paix qui apaiserait enfin les tensions entre les soeurs ennemies.

La proposition sud-coréenne d’ouvrir des discussions pour déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée (1950-53) est la dernière d’une série d’initiatives qui auraient été impensables il y a encore quelques mois. Elles soulèvent aussi l’espoir que les prochains sommets entre les deux Corées, puis entre le Nord et les Etats-Unis, débouchent sur des percées.

Evénement choc: la visite du directeur de la CIA – et futur secrétaire d’Etat américain – Mike Pompeo à Pyongyang pour une rencontre avec M. Kim. Ce voyage, annoncé par le Washington Post, a été confirmé sur Twitter par M. Trump.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018