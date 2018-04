400 chaussures à Bruxelles-Central pour les victimes de la guerres en Syrie

L’action avait déjà eu lieu la semaine dernière au même endroit. Les quatre-cents chaussures symbolisent les civils tués par les bombardements de l’armée turque dans l’enclave kurde d’Afrine.

Les chaussures alignées devant l’entrée de la gare de Bruxelles-Central, étaient accompagnées de slogans rappelant notamment la responsabilité de l’Otan et de l’Union européenne, selon les manifestants. D’autres faisaient allusion au quotidien et aux rêves des civils tués lors de l’offensive turque.

Une situation difficile pour les populations locales

Le 20 janvier dernier, Ankara a lancé une offensive militaire visant à chasser la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) d’Afrine. L’armée turque a pris le contrôle de l’enclave le 18 mars dernier.

La Plateforme Solidarité Afrine qui organisait l’action s’est inquiétée du sort des civils de la région d’Afrine aujourd’hui «plongés dans une situation humanitaire des plus précaires à la suite de l’occupation de l’enclave par l’armée turque et les groupes djihadistes. La communauté internationale est demeurée silencieuse face à l’attaque de l’armée turque dans l’enclave et continue à garder le silence concernant les réfugiés et leurs besoins élémentaires», ajoute-t-elle.