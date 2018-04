Un temps chaud et ensoleillé ces prochains jours

Le soleil sera largement présent mardi après-midi avec des maxima de 20 ou 21 degrés. Les températures grimperont jusqu’à jeudi, selon les prévisions de l’IRM. Mardi après-midi, sur l’ouest du pays, les nuages pourront être un peu plus nombreux. Les maxima se situeront entre 17 ou 18 degrés à la mer ainsi qu’en Ardenne et 19 ou 20 degrés ailleurs, voire localement 21 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.

Ce soir, les nuages élevés disparaîtront progressivement et la nuit sera pratiquement dégagée. Les minima varieront entre 5 et 9 degrés.

Mercredi, la journée sera ensoleillée et chaude. Les températures atteindront des valeurs de 19 degrés en Hautes-Fagnes, 22 degrés à la mer et 24 ou 25 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de sud-est à est.

Jeudi, le soleil sera encore bien présent. Le mercure grimpera jusque 22 ou 23 degrés en Haute Belgique et jusque 25 à 27 degrés en plaine. A la côte, par contre, une brise de mer s’établira et empêchera les températures de dépasser les 23 degrés. Le vent sera d’abord modéré, puis généralement faible.

Vendredi, le vent faible à modéré s’orientera au secteur nord-ouest à nord, ce qui amènera des courants un peu plus humides vers le pays. Dans le centre et l’est du pays, le temps sera encore généralement ensoleillé mais, dans l’ouest, on prévoit progressivement plus de champs nuageux. Les maxima seront encore chauds, avec des valeurs de 18 degrés au littoral à 25 degrés en Campine.

