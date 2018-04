Pensions: Les syndicats manifesteront le 16 mai contre la politique gouvernementale (2)

Les syndicats CSC, FGTB et CGSLB manifesteront à Bruxelles le 16 mai contre la politique du gouvernement fédéral en matière de pensions, a-t-on appris mardi. Le front commun syndical avait déjà pointé la date du mercredi 16 mai pour « une action autour des pensions » dont les détails n’étaient pas encore connus. Cette action prendra donc la forme d’une manifestation, qui démarrera à 11h de la gare de Bruxelles-Nord pour rallier la gare de Bruxelles-Midi.

Un préavis de grève sera déposé pour permettre à un maximum de gens de participer à la manifestation qui sera la deuxième du genre en moins de six mois après la manifestation du 19 décembre dernier contre la réforme des pensions ayant rassemblé quelque 30.000 personnes. Les secteurs concernés par ce préavis ne sont pas encore connus. On ne sait pas encore non plus à l’heure actuelle si un préavis de grève sera déposé pour le personnel de la SNCB.

Quoi qu’il en soit, les syndicats appellent leurs membres à participer en nombre à la manifestation du 16 mai. « La réforme des pensions est un thème qui touche toujours énormément de monde », souligne-t-on à la FGTB.

Source: Belga