Paris juge « probable que des preuves disparaissent » de Douma avant l’arrivée des inspecteurs

« Il est très probable que des preuves et des éléments essentiels disparaissent » du site de Douma, en Syrie, attaqué à l’arme chimique présumée le 7 avril, avant l’arrivée des inspecteurs de l’OIAC, a estimé mardi le quai d’Orsay. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères précise que ce site, où au moins 40 personnes ont péri, est « par ailleurs entièrement contrôlé par les armées russe et syrienne » et que les enquêteurs n’y ont toujours pas accès. « A ce jour, la Russie et la Syrie refusent toujours aux enquêteurs l’accès au site de l’attaque alors que ceux-ci sont arrivés en Syrie le 14 avril dernier », ajoute le communiqué.

« Il est essentiel que la Syrie donne enfin un accès complet, immédiat et sans entrave à toutes les demandes de l’OIAC, qu’il s’agisse de sites à visiter, de personnes à interviewer ou de documents à consulter », poursuit le ministère.

L’ambassade russe auprès de l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a fait savoir mardi que les enquêteurs auraient accès au site mercredi, évoquant des « problèmes de sécurité ».

source: Belga