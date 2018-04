Malines en appel contre la licence de Mouscron

Tweet on Twitter

Le FC Malines, relégué en D1B à l’issue de la phase classique de Jupiler Pro League a annoncé mardi interjeter appel auprès de la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) contre la licence accordée à l’Excel Mouscron. Dans l’attente d’une décision dans cette affaire, le club a entamé une procédure en référé contre l’Union belge de football (URBSFA) demandant que le FC Malines soit considéré comme le 17e club de D1A. « Jusqu’à ce que nous soyons sûrs que les conditions d’octroi de la licence ont été respectées, nous voulons être alignés en tant que dix-septième club de D1. Nous souhaitons aussi une plus grosse transparence dans le football belge », a écrit le club dans un communiqué. La licence accordée à Mouscron est dans le viseur du ‘Malinwa’.

Malines a consulté la Pro League, en présence du manager des licences de l’URBSFA. Ensuite, le Parquet fédéral, le manager des licences et la commission des licences ont été formellement contactés. « Le FC Malines a également proposé des mesures de recherche concrètes et faciles à réaliser, telles que l’audition d’anciens entraîneurs et employés de Mouscron notamment. »

Mais le club a « eu le sentiment que personne au sein de la fédération ne voulait vraiment regarder le problème. » C’est pourquoi le FC Malines a interjeté appel auprès de la CBAS contre la décision de la commission des licences d’accorder la licence à Mouscron.

En outre, Malines a engagé une procédure en référé contre l’URBSFA. « Cela avec la demande que, jusqu’à ce qu’on puisse conclure avec certitude que les conditions d’octroi des licences ont été respectées, le FC Malines reste en D1A. Comme 17e club, donc. »

