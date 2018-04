Les prix de l’essence en hausse mercredi

Les prix de l’essence augmenteront à la pompe à partir de ce mercredi, a annoncé mardi l’administration de l’Énergie (SPF Économie). L’essence 95 RON et 98 RON voient leur prix maximum augmenter de 0,7 et 0,5 centime d’euro à respectivement 1,4630 et 1,5420 euro le litre. Le prix de l’essence atteint ainsi un plus haut depuis février 2017, selon les chiffres de la fédération pétrolière belge.

Le prix maximum de l’essence 98 RON E10 est lui en hausse de 0,5 centime à 1,5500 euro le litre. L’essence 95 RON E10 fait exception et verra son prix maximum reculer de 0,9 centime à 1,4680 euro le litre.

Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leurs compositions sur les marchés internationaux, rappelle l’administration.

Source: Belga