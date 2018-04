Les Belges à l’étranger – L’Inter a renoué avec la victoire contre Cagliari

Tweet on Twitter

L’Inter Milan, qui restait sur trois contre-performances, a renoué avec la victoire mardi en battant Cagliari (4-0) dans un match comptant pour la 33e journée du championnat d’Italie. Aligné sur le flanc gauche d’une ligne médiane à cinq, Senna Miangue a joué toute la rencontre avec les Sardes. Le match a été un long monologue des Interiste entamé par Joao Cancelo (2e), qui a posé pas mal de souci à Miangue. Les occasions n’ont pas manqué mais il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir Mauro Icardi (49e), Marcelo Brozovic (60e) et Ivan Perisic (90e) empiler les buts.

Au classement, l’Inter (63 points) s’est provisoirement installée sur le podium et a ainsi mis la pression sur l’AS Rome et La Lazio (61). Cagliari (32 points) est 13e.

Source: Belga