Les Belges à l’étranger – Barcelone et Tottenham ont partagé l’enjeu

Barcelone, avec Thomas Vermaelen titulaire, a partagé l’enjeu au Celta Vigo (2-2) dans un match de la 33e journée du championnat d’Espagne. Les Barcelonais ont mené deux fois à la marque mais se sont retrouvés à dix suite à l’exclusion de Sergi Roberto (71e). Arrivé l’été dernier, Ousmane Dembélé a inscrit son premier but pour Barcelone (36e, 0-1) mais juste avant le repos Jonny Castro a égalisé une première fois (45e, 1-1). Paco Alcácer (64, 1-2) a relancé les visiteurs avant qu’Iago Aspas (82e, 2-2) ne profite des espaces laissés libres suite à l’exclusion de Roberto (71e).

Le Barça, qui pour la première fois en 16 ans n’a pas aligné un seul joueur issu de sa cantera, reste en tête avec 83 points, Vigo (44) est 9e.

Le Deportivo La Corogne -avec Zakaria Bakkali à partir de la 80e- a fait match nul avec Séville (0-0). Un résultat qui n’arrange personne: le Depor (27 points) reste 18e et premier descendant, Séville (48) est 7e à trois points de la dernière place donnant droit à un ticket européen.

En Angleterre, Tottenham a également partagé à Brighton & Hove Albion (1-1). Toby Alderweireld était titulaire en championnat pour la première fois depuis le 28 octobre. Il a formé l’axe central de la défense avec Jan Vertonghen. Harry Kane a donné l’avance aux Spurs( 48e, 0-1) et Pascal Gross a directement égalisé sur penalty (50e).

A Tottenham, Mousa Dembélé est monté au jeu (74e). Après 34 journées, Tottenham (68 points) occupe la 4e position et Brighton (36) est 13e.

