Large victoire des Red Lions contre le Japon en amical

Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’équipe nationale masculine de hockey s’est largement imposée (10-2) en amical contre le Japon, mardi sur le terrain du THC Beerschot à Kontich. Les Red Lions (FIH 3) ont facilement battu les Japonais, 16e au classement mondial, grâce à des buts Tom Boon (2x), Florent van Aubel (2x), Loïck Luypaert (2x), Dorian Thiéry, Sebastien Dockier, Nicolas De Kerpel et Tanguy Cosyns.

Shane McLeod, entraîneur néo-zélandais de l’équipe belge, a profité de cette rencontre pour tester de nombreuses possibilités et de nouvelles phases tactiques.

Les Red Lions ont deux rendez-vous importants au programme de l’année 2018. Ils disputeront d’abord le Champions Trophy à Breda. Aux Pays-Bas, la Belgique défiera l’Australie (FIH 1) le 23 juin, le pays hôte le lendemain, l’Argentine (FIH 2) le 26 juin et le Pakistan (FIH 13) le 29 juin. C’est la dernière édition du Champions Trophy. A partir de l’année prochaine, il laissera la place à la Hockey Pro League.

En fin d’année, les Red Lions participeront ensuite à la Coupe du monde à Bhubaneswar (28 novembre – 16 décembre) en Inde et ont été versés dans le groupe C en compagnie de l’Inde (FIH 6), de l’Afrique du Sud (FIH 15) et du Canada (FIH 11).

Source: Belga