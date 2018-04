La Commission propose d’ouvrir des négociations d’adhésion avec la Macédoine et l’Albanie

Tweet on Twitter

La Commission européenne recommande au Conseil, qui rassemble les États membres de l’UE, d’ouvrir des négociations d’adhésion avec la Macédoine et l’Albanie, a-t-elle annoncé mardi à Strasbourg à l’issue de son collège hebdomadaire. La perspective d’un élargissement de l’Union européenne aux pays des Balkans occidentaux est depuis quelques mois de retour en bonne place à l’agenda politique des Européens.

Si tous les pays de la région ont vocation à rejoindre l’Union à terme, comme l’a rappelé la cheffe de la diplomatie de l’UE Federica Mogherini, tous ne se situent pas à la même distance de la ligne d’arrivée.

Jusqu’à présent, seuls la Serbie et le Monténégro ont commencé des négociations d’adhésion à l’UE. La Macédoine et l’Albanie se sont quant à elles vu reconnaître le statut de candidates – respectivement en 2005 et 2014 -, mais n’ont pas encore entamé de discussions d’adhésion.

« Au vu des progrès achevés et afin de maintenir et d’approfondir le momentum des réformes », la Commission a désormais proposé officiellement aux États membres d’ouvrir des négociations d’adhésion avec Skopje et Tirana.

Si la Macédoine et l’Albanie se rapprochent des exigences européennes, des lacunes importantes demeurent, a toutefois mis en garde le commissaire en charge de la politique d’élargissement, Johannes Hahn. « Nous devons veiller à ce que les réformes, en particulier celles concernant l’État de droit, soient mises en œuvre et produisent des résultats durables », a-t-il affirmé.

