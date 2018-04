Décès du champion du Limbourg amateur contre-la-montre Jeroen Goeleven

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le coureur cycliste amateur Jeroen Goeleven, 25 ans, qui avait été sacré champion du Limbourg contre-la-montre il y a quelques semaines, a été retrouvé mort dans sa chambre mardi après-midi par son père, Danny. Ce dernier et le club Snake CT ont annoncé la triste nouvelle sur Facebook. Compte tenu du jeune âge du défunt, le Parquet a ordonné une enquête.

Le père du coureur écarte toutefois les pistes du suicide et du dopage. « Nous sommes en deuil. Il n’y a aucun signe de suicide, c’est clair », a-t-il en effet écrit.

« Encore un jeune coureur très motivé qui perd la vie pour des raisons inconnues. Mais on sait déjà que l’enquête ne confirmera pas les commentaires négatifs dont le cyclisme fait actuellement l’objet… »

Le site 3athlon.be a par ailleurs annoncé mardi le décès survenu lundi de Jan Cox, un triathlète de 33 ans.

Source: Belga