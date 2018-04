Conflit en Syrie : En cas de nouvelle attaque chimique, la riposte sera identique

« Tout laisse à penser » que la Syrie n’est plus en mesure de fabriquer des armes chimiques, mais si elle les employait une nouvelle fois la France et ses alliés n’hésiteraient pas à frapper à nouveau, a déclaré mardi le ministre français des Affaires étrangères. Répondant à une question lors d’une interview à France Info, Jean-Yves Le Drian a rappelé « qu’en août 2013 le régime de Bachar al-Assad avait pris l’engagement de détruire l’ensemble de son arsenal chimique (…) Or, manifestement tout n’a pas été détruit, il reste l’usage de ces armes, et peut-être encore. »

« Mais il est clair pour Bachar al-Assad que si d’aventure il franchissait à nouveau cette ligne rouge, évidemment la riposte serait identique », a ajouté le chef de la diplomatie française.

« Le sujet, c’est l’arme chimique », a-t-il ajouté. « Nous n’avons pas déclaré la guerre à Bachar al-Assad ou à ses alliés. Nous avons simplement fait en sorte que l’arme chimique ne soit plus employée et qu’on ne rajoute pas cette terreur au peuple syrien. »

« Lorsque la France prend des engagements (…) elle les tient. Si d’aventure ces engagements ne sont pas tenus, nous frappons pour les faire respecter », a-t-il conclu.

source: Belga