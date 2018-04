VIDEO. Un ours donne le coup d’envoi d’un match de foot en Russie

En Russie, un ours a donné le coup d’envoi d’un match de troisième division. Les images ont fait réagir les défenseurs des animaux.

À l’heure où de plus en plus de pays européens interdisent, ou envisagent d’interdire, les animaux sauvages dans les cirques, la Russie semble être loin de ces préoccupations. Ce week-end, lors d’un match de troisième division de football, le club de Machouk-KMV a fait venir un ours pour donner le coup d’envoi de la rencontre.

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit l’animal, accompagné de son dresseur, se tenir sur ses pattes arrière et remettre le ballon du match à l’arbitre. Ensuite, l’ours est invité à applaudir devant la foule.

Réactions des associations de défense des animaux

Si cette scène a fait sourire les spectateurs dans le stade, elle a dérangé de nombreux internautes et a fait réagir des associations de défense des animaux. Ce 17 avril, la fondation 30 Millions d’Amis a diffusé la vidéo en s’indignant : « Scandaleux ! Un ours utilisé comme mascotte lors d’un match de football en Russie. Déjà prisonnier d’un cirque, le pauvre animal doit faire le ‘show’ pour amuser la foule ».

« Le fait d’être enchaîné, muselé et forcé à faire des actes qui ne sont pas naturels devant une foule importante et bruyante cause un stress énorme et peut avoir un impact indescriptible sur ces animaux, à la fois psychologique et physique« , a indiqué le directeur de l’association Four Paws UK à la BBC. L’association Peta a également réagi. « L’ours est le symbole de la Russie, alors nous espérons que les habitants vont montrer de la compassion et arrêter d’abuser d’eux« , a indiqué la directrice.

Scandaleux ! Un #ours utilisé comme mascotte lors d’un match de #football en #Russie. Déjà prisonnier d’un #cirque, le pauvre animal doit faire le "show" pour amuser la foule. 😡 pic.twitter.com/qmep4XpCKz — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) April 17, 2018

Cet ours de cirque est une star locale

Le Parisien a précisé sur son site Internet que cet ours domestiqué répondait au nom de Tim et qu’il était aveugle depuis la naissance. Il appartient au cirque de la ville d’Angusht. C’est lui qui aurait déjà été aperçu installé dans un side-car en train de jouer de la trompette…