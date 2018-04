La police thaïlandaise à la recherche d’un électrocuteur d’éléphants

Tweet on Twitter

Share on Facebook

En Thaïlande, un cultivateur d’ananas est recherché pour avoir électrocuté deux éléphants, dont un est décédé dimanche. La plantation du cultivateur se trouve à proximité du parc naturel où des éléphants sauvages vivent en liberté.

L’animal décédé dimanche présente «une brûlure sur sa trompe et son flanc», remarque Phadet Laithong, responsable du parc d’Aung Ruenai près de Bangkok. Les blessures ont été infligées par la clôture électrique extrêmement puissante mise en place par l’agriculteur. Ce genre d’attaque est relativement commun dans la région, où certain agriculteurs vont jusqu’à empoisonner les fruits pour tuer les pachydermes.

Le paysan est un récidiviste

Le 25 mars dernier déjà, l’agriculteur était mis en cause dans la mort d’une éléphante sur une plantation où il était employé. Libéré sous caution, il a cette fois provoqué la mort d’un mâle d’une trentaine d’année pesant plus de quatre tonnes. Le capitaine de la police locale «espère qu’il se rendra bientôt», alors qu’il est actuellement en fuite.

Les éléphants victimes de la réduction de leur habitat naturel…

La cohabitation entre agriculteurs et pachydermes n’est pas toujours évidente. Soraida Salwala, fondatrice de l’ONG «Friends of the Asian Elephant» (FAE), souhaite mettre en place un «un fond d’urgence pour indemniser les fermiers dont la récolte est mangée par des éléphants». Un tel dispositif pourrait constituer un début de solution au problème.

… Et du tourisme de masse

La situation des éléphants d’Asie est aujourd’hui compliquée. Souvent capturés très jeunes, un grand nombre d’entre eux sont domestiqués et entraînés à porter les touristes sur leur dos. Cet exercice leur est pénible, alors que leur physionomie n’est pas adaptée au transport de charges lourdes. Ils sont par ailleurs enchaînés pendant leurs périodes de repos. Plus de 4.000 vivraient cependant en liberté dans des espaces protégés.