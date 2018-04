Ahmed, 8 ans, porte des kilos de briques sur sa tête. Il travaille dans une usine de briques dans la banlieue de N'Djamena, au Tchad. —- La vie d’un enfant n’a pas de prix. Pourtant, chaque année, des milliers d’enfants sont exploités à travers le monde. —- Pour aider l’UNICEF à lutter contre l’exploitation des enfants, faites un don sur nopriceonkids.com (lien sur la photo et dans la bio du compte) #NoPriceOnKids

A post shared by UNICEF FRANCE (@unicef_france) on Apr 15, 2018 at 9:41am PDT