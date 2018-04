La Stib recoit ses premiers Citybus électriques

Tweet on Twitter

La future ligne 33 reliera le quartier Louise à Dansaert. Elle servira de test pour des bus électriques, en vue d’électrifier l’ensemble de la flotte d’ici 2030.

La Stib a inauguré hier le premier de ses sept Citybus, des véhicules 100% électrique. Ils circuleront, à partir du 1er juin prochain, dans le centre-ville, pour relier les quartiers Louise et Anrtoine Dansaert, en passant par le Sablon. «Son petit format (42 places à bord) lui permettra de circuler facilement dans les ruelles étroites du centre de Bruxelles», prévoit la Stib. La nouvelle ligne aura aussi l’avantage de relier deux zones de la ville qui ne bénéficiaient jusqu’ici pas de connexion directe.

En route pour l’électrification

«Cela marque le début d’important changement pour le réseau de bus de la Stib», souligne Brieuc De Meeûs, Ceo de la société de transport. Les Citybus sont équipés de la technologie «overnight charging», qui permet une recharge nocturne des batteries. Des bornes spécifiques ont été installées au dépôt Jacques Brel, à Anderlecht. «Le numéro de la ligne est d’ailleurs un clin d’œil au chanteur», souligne le dirigeant, en référence à la chanson «Madeleine».

Cette technologie sera testée au côté de deux autres. Les résultats permettront à la Stib de choisir la plus efficace en vue d’électrifier l’ensemble de la flotte. «Le test des Citybus contribue une première étape importante pour équiper la Stib d’une flotte 100% électrique d’ici 2030», souligne Pascal Smet, le ministre bruxellois de la Mobilité. «Mais déjà, cette ligne va permettre d’améliorer la qualité de vie et la qualité de l’air à des endroits où de nombreux Bruxellois vivent, travaillent, et font du shopping.»

235 bus hybrides

En attendant 2030 et une flotte totalement respectueuse de la qualité de l’air, la Stib doit recevoir d’ici la fin de l’année 235 bus hybrides, qui remplaceront les modèles diesel actuellement en circulation. Brieuc De Meeûs a souligné à plusieurs reprise sa volonté de «ne pas aller trop vite» vers l’électrification complète, tant les changements sont rapides dans le domaine de la mobilité électrique. «Il est important de mener des tests afin de choisir une technologie qui réponde à nos besoins.»