Un bateau Playmobil traverse les mers du globe depuis près d’un an

Il n’est pas rare de voir des enfants s’amuser avec un camion, un bateau ou encore un vaisseau spatial de la marque allemande. Deux frères écossais ont décidé d’aller plus loin que le simple jeu. Ils ont lancé leur bateau «Adventure» en mai dernier sur la mer du nord. Il est aujourd’hui proche des côtes sud-américaine.



Ollie et Harry Ferguson, respectivement huit et cinq ans, ont vu les choses en grand. Avec l’aide de leurs parents, ils ont mis l’«Adventure» à la mer depuis les plages de Peterhead en Ecosse. Le bateau a subi quelques modifications afin de lui assurer une meilleure flottabilité. Personne ne s’attendait cependant à ce qu’il navigue jusqu’en… Guyane !

Un voyage en plusieurs étapes

Le bateau a fait quelques escales avant d’arriver de l’autre côté de l’Atlantique. Deux en mer du nord, où il a mouillé sur les côtes danoise et norvégienne. Il transporte un message qui invite quiconque le trouverait à le remettre à l’eau pour qu’il continue son périple. Il a également été pris à bord d’un bateau norvégien, un vrai celui-là, qui l’a transporté jusqu’aux eaux de l’océan Atlantique. Parti de Mauritanie, il a alors réussi sa traversée de l’océan et se trouve maintenant proche de la Guyane.

Une sensation sur les réseaux sociaux

Croyant manifestement en la réussite du projet, le père des deux garçons a équipé le jouet d’un système GPS permettant de suivre ses pérégrinations. La petite famille documente l’avancée de l’«Adventure» sur la page Facebook «The Days Are Just Packed». Toute une communauté s’est créée autour du projet et suit cet improbable voyage comme on suivrait une réelle transatlantique.

Les Ferguson ont un temps cru le bateau au fond de l’océan, après qu’il n’ait pas envoyé sa localisation, comme il le fait habituellement deux fois par jour. C’était sans compter sur l’incroyable ténacité du bateau pirate. Il a finalement repris ses transmissions et se dirige maintenant vers les Bahamas, eaux privilégiées des plus grands pirates de l’Histoire.