Voici comment combattre le coup de mou de l’après-midi

Il vous tombe toujours dessus quand vous avez plein de boulot et il n’est pas si facile que ça à chasser. Et il ne s’agit pas de votre collègue pipelette, mais bien de la fameuse baisse d’énergie de l’après-midi. Sous la devise « prévenir vaut mieux que guérir », voici quelques conseils pour rester plein d’énergie toute la journée.

1. Mangez en toute connaissance de cause

La meilleure arme dans le combat contre la baisse d’énergie est sans conteste un lunch sain. Par sain, nous voulons surtout dire un lunch qui ne contient pas trop d’hydrates de carbone rapides, parce qu’ils provoquent des irrégularités dans la glycémie. Si vous voulez éviter une baisse de concentration, vous avez intérêt toutefois à garder le plus stable possible ce niveau de sucre dans le sang. Remplacez donc les hydrates de carbone rapides comme les pâtes blanches, les pommes de terre et le pain blanc par des variantes complètes. De plus, ajoutez aussi des protéines et des graisses saines (insaturées) à votre repas. Ces nutriments sont absorbés plus lentement par le corps et donnent pendant plus longtemps une sensation de satiété. Si, en plus, vous arrivez à limiter la taille des portions et à ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre, vous êtes dans le bon !

2. Bougez suffisamment

Être assis est le nouveau tabagisme ! De plus, beaucoup de personnes restent clouées à leur écran et à leur chaise non seulement en journée mais aussi le soir. Essayez dès lors de faire des réunions debout, ou de discuter oralement avec vos collègues de ce que vous auriez autrement discuté par mail. Ces petites interventions aident déjà à un peu vous dérouiller les jambes. D’autres mesures aussi comme téléphoner avec son portable ou utiliser une imprimante installée de l’autre côté du bureau peuvent aider. Vous remarquez que votre comportement assis a plutôt la vie dure ? Dans ce cas, il n’y a vraiment pas de mal à demander l’aide d’un programme informatique avec un logiciel de pause. RSI Guard, un outil informatique avec 35 exercices expliqués à l’aide de courtes vidéos, en est un chouette exemple. La version démo peut être testée gratuitement pendant 35 jours. Start to Stand constitue aussi une aide pratique. Votre comportement assis est analysé via une enquête en ligne, après quoi on vous envoie un conseil sur mesure.

3. La sieste sans vergogne

Le coup de mou de l’après-midi est typiquement caractérisé par une somnolence ou la sensation d’être raplapla. Est-ce avisé dans ce cas de fermer les yeux un court instant ? « Tout dépend du moment du petit somme », explique le spécialiste du sommeil Raymond Cluydts à Gezondheid.nl. « Attention aussi à la différence entre sieste et powernap: lors de la première vous dormez quelques heures, lors de la dernière vous fermez les yeux maximum 25 minutes.» De plus, il n’est pas judicieux de dormir dans l’après-midi. « Si vous faites une powernap vers 15 h, vous démarrez en fait un nouveau cycle de sommeil. Ce qui fait que pendant la nuit vous allez dormir moins bien. Limitez-vous de préférence à un court sommeil vers 13 h. Un dernier conseil ? « Boire une tasse de café avant de faire leur petite sieste aide certaines personnes, c’est ce qu’on appelle le nappuccino. La caféine agit dès que vous êtes réveillé, ce qui vous donne un boost d’énergie supplémentaire.

4. La force de la pensée positive

Bizarre mais vrai, votre état d’esprit a aussi une influence sur votre niveau d’énergie. Si vous êtes d’humeur négative ou si vous ne vous sentez pas bien au travail, vous allez consacrer beaucoup d’énergie à réprimer ces pensées négatives. Essayez dès lors de rechercher d’où provient cette négativité et ce que vous pouvez y changer. Cela peut par exemple aider de vous arrêter consciemment chaque jour à ce qui se passe bien au boulot et ce pour quoi vous êtes reconnaissant(e). Ça fait psy, mais ça aide vraiment !

5. L’air extérieur fait des miracles

Les pauses sont cruciales pour une journée de travail productive et énergique. Ménagez-vous dès lors chaque heure une courte pause, où vous mettez le nez dehors. Vous veillez ainsi à bouger suffisamment, vous pouvez prendre le temps de bien inspirer et expirer et vous rechargez littéralement vos batteries avec le soleil. Vous oubliez souvent de faire une pause ? Placez dans ce cas une alarme sur votre GSM, de façon à vous en rappeler à temps. Cela n’en sera que tout bon pour votre concentration et votre niveau d’énergie.