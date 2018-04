Les cliniques universitaires Saint‑Luc entrent dans l’ère du numérique !

Qu’est-ce que le « Trajet Patient Intégré Informatisé » ou TPI2 ?

Il s’agit d’un projet institutionnel majeur qui a comme objectif de déployer un système d’information intégré aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Avec la société américaine Epic, Saint-Luc va développer un dossier patient informatisé (DPI) qui facilitera les communications entre les patients et les soignants au travers de portails sécurisés. Des contenus éducatifs et formatifs seront également accessibles. De même, les échanges avec les médecins référents seront facilités. Demain plus qu’aujourd’hui, cela fera du patient un partenaire dans la relation de soin.

En quoi cela sera-t-il utile pour les infirmiers ?

Pratiquement, cette révolution informatique permettra de faire beaucoup plus d’éducation au patient et d’automatiser de nombreuses tâches administratives.

L’infirmier pourra aussi davantage planifier ses prises en charge en lien avec des plans de soins intégrant de l’« evidence base nursing » (pratiques de soins basées sur les preuves). Ceci contribuera à améliorer les soins et tendra vers toujours plus de qualité et de sécurité. Grâce à l’enregistrement centralisé des données, nous pourrons les utiliser en les intégrant dans des projets de recherche pour réaliser des publications sur l’amélioration continue des soins, l’une de nos missions universitaires.

L’infirmier devient-il un informaticien, un robot ?

Non bien sûr ! L’infirmier reste au cœur des soins en lien direct avec les patients. Avec TPI2, l’infirmier n’écrira plus ses rapports avec un stylo mais avec un smartphone. C’est l’outil qui change mais le jugement clinique de l’infirmier reste sa principale plus-value ! Celui-ci sera mieux valorisé au travers du projet TPI2 qui contribuera de façon active à élaborer une vision transversale et inter-métiers de chaque situation particulière du patient.

