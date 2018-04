Belgocontrol: La journée de travail de Fabien Frère, contrôleur aérien

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Fabien Frère est contrôleur aérien dans la tour de contrôle de l’aéroport de Liège. En présentant sa journée de travail, il espère faire découvrir ce métier méconnu aux plus jeunes et susciter des vocations.

07h40 : Arrivée à la tour de contrôle et briefing

« Nous travaillons à 40 m de hauteur et nous bénéficions d’une vue magnifique à 360° sur toute la plaine liégeoise. C’est un bureau idyllique et un cadre de travail vraiment unique. En arrivant, nous faisons une remise de la situation avec l’équipe de nuit : piste en usage, travaux sur l’aéroport, conditions météo, état des équipements… toutes les informations essentielles à prendre en compte afin d’offrir un service efficace et optimal. Un seul objectif, la sécurité ! »

07h50 : Une fonction multitâche

« Nous nous relayons 7/7, 24/24 aux différents postes de travail, donnant des instructions, messages brefs et précis, en anglais afin de guider les avions sur les routes à prendre au sol et en vol mais aussi aux véhicules sur le tarmac afin de séparer tout ce petit monde. Nous devons être vigilants et faire preuve d’anticipation : trafic futur, météo changeante, autant d’éléments qui ont un impact considérable sur le bon déroulement des opérations. »

12h00 : Une pause s’impose

« Le contrôleur a besoin de pauses pour garder une concentration maximale. Le stress existe mais nous sommes formés pour gérer ces émotions. L’esprit d’équipe règne à tout instant et les collègues en pause viendront prêter mains forte en cas de besoin. »

14h45 : Dernier briefing et fin de la journée

« Nos collègues qui travaillent jusqu’à 22h15 arrivent. Ils vont nous relayer au micro après avoir été briefés. Ma journée se termine à 15h15. Ce soir, nous nous retrouverons entre collègues pour une partie de badminton. »

Vous avez envie de rejoindre notre équipe ? Visitez notre site www.belgocontrol.be